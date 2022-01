[한진]

◇사장

▲류경표(한진칼 전보) ▲조현민 ▲노삼석 ▲최종석 ▲하영권 ▲백광호

[대한항공]

◇부사장

▲ 유종석 ▲최정호

[한국공항]

◇사장

▲이승범 ▲정해룡

[진에어]

◇전무

▲박병률

[정석기업]

◇전무

▲권오준

[한진관광]

◇상무

▲안교욱

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr