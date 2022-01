잠실 주공5단지, 6년 기다림 끝내나

정비계획안 이달 중 상정

오세훈 주택정책과 맞물려

심의통과 기대감 높아져

[아시아경제 김민영 기자] 서울 잠실 일대 재건축의 바로미터로 꼽히는 송파구 잠실동 주공5단지의 정비계획안이 이르면 이달 중 서울시 도시계획위원회 심의 테이블에 오를 것으로 보인다. 정비계획안을 마련한 지 무려 6년 만으로, 최근 재건축 규제 완화를 통해 주택 공급 확대를 추진 중인 서울시 정책 방향과 맞물려 통과 가능성에 대한 기대감도 높아지고 있다. 사업 추진의 걸림돌로 거론됐던 학교 부지 문제도 해소된 만큼 이번에 수권소위원회 문턱만 넘는다면 이후 사업 추진 속도도 더 빨라질 것으로 전망된다.

12일 서울시와 송파구 등에 따르면 최근 시는 도시계획위원회 수권소위원회에 잠실 주공5단지 정비계획안 결정을 위한 안건 상정을 요청했다. 수권소위는 시 도계위에서 권한을 위임받아 정비계획안을 검토·결정하는 기구로 안건이 상정되면 회의가 열린다. 심의 일정은 협의 중으로, 이르면 이달 중 개최 가능성이 제기되고 있다.

송파구는 지난해 5월 서울시에 수권소위 개최를 요청했지만 서울시는 ‘주민의견을 추가적으로 보강해 달라’며 심의를 보류했다. 당시 집값 자극 우려를 의식한 서울시가 심의를 일부러 미루는 것 아니냐는 추측이 있었지만 시는 서류 미비가 보류 이유였다고 설명했다.

강남구 대치동 은마와 함께 강남권 중층 재건축 대어로 꼽히는 잠실 주공5단지는 지난 1978년 준공된 3930가구 규모다. 2017년 단지 내 일반주거지역을 준주거지역으로 용도 상향하는 서울시 일부 심의를 통과해 최고 50층으로 재건축을 진행하기로 결정했다. 지난해 정기총회에서 발표한 정비계획안에 따르면 이 아파트는 재건축을 통해 6827가구의 대단지로 탈바꿈할 전망이다.

저층 아파트였던 인근 주공 1~4단지는 2006~2008년 사이 재건축을 마치고 대규모 고층 아파트로 탈바꿈한 상태다. 반면 중층 단지여서 상대적으로 사업이 늦게 추진된 5단지는 주변 집값 자극 우려 때문에 사업이 차일 피일 미뤄졌다. 조합 측이 수권소위와 관련해 전날 소식지를 통해 "그동안 조합은 수권심의가 개최된다는 소식이 알려지면서 곧바로 집값이 올라가고 그로 인해 서울시에서 심의를 개최하지 못하는 일들이 반복됐다"고 언급한 이유다.

조합에 따르면 정비계획을 수권소위원회에 상정하려고 서울시, 송파구, 조합 관계자가 참여한 정비계획 수립을 위한 회의가 수차례 열렸고 수권심의를 앞두고 지난해 11월 자문회의가 계획됐으나 회의가 한 차례 취소됐다. 이후 지난해 12월 초 개최돼 심의가 지연됐다고 조합 측은 설명했다.

이번 수권소위의 안건 상정 여부는 사업 향방을 가늠하는 중요 관문으로 해석되고 있다. 송파구 관계자는 "정비계획안이 수권소위를 통과해야 정비계획 변경 결정을 고시할 수 있다"며 "재건축 추진에 속도를 내려면 정비계획안 통과가 반드시 이뤄져야 한다"고 말했다.

업계는 오세훈 서울시장이 최근 재건축 완화 등을 통해 주택 공급 확대를 강조하고 있는 만큼 잠실5단지 정비계획안 역시 안건 상정만 이뤄진다면 통과에 기대를 걸고 있다. 수권소위로 안건이 넘어가면 사실상 최종 승인을 받은 것이나 다름없다는 것이다. 또 박원순 전 시장 시절 서울시가 안건 상정 자체를 보류시켜왔다는 점에서 안건 상정 요청을 받아들였다는 것 자체가 잠실5단지에 대한 서울시 입장이 달라진 것 아니냐는 해석도 나온다. 급등세였던 집값도 주춤한 상황이라 집값 상승에 대한 부담도 지난해보다 덜한 상황이다. 정비계획안이 통과되면 잠실주공5단지는 ‘오세훈표 재건축 정상화 1호’ 사업지가 될 것으로 보인다.

