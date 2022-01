구조견 6마리·구조인력 투입

속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 화정아이파크 붕괴사고 현장 구조 작업이 재개됐다.

실내 수색을 위해 구조견 6마리와 구조인력을 투입했으며 실외 수색은 안전진단을 더 진행한 후 진행될 예정이다.

