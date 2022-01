귀농·귀촌 생활 체험 최신 시설 갖춘 함평 '눈길'

귀농어귀촌 체류형 지원센터 제2기 입교자 모집



총 21세대(기숙형 12·단독형 9)…내달 4일까지 접수





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 귀농·귀촌을 꿈꾸는 도시민들을 위해 미리 농촌 생활을 맛볼 수 있는 기회가 마련돼 눈길을 끈다.

12일 군에 따르면 예비 귀농·귀촌인을 대상으로 일정 기간 가족과 함께 체류하며 각종 농촌 적응 프로그램을 체험할 수 있는 ‘귀농어귀촌 체류형 지원센터’ 제2기 입교자를 모집한다.

지원 자격은 신청연도 기준 만 65세 이하 세대주이며 도시지역에서 1년 이상 거주하고, 농업 이외의 직업에 1년 이상 종사해야 한다.

모집 세대는 총 21세대(기숙형 12, 단독형 7)이다.

선발된 입교자들은 3월부터 11월까지 9개월간 학교면에 소재한 귀농어귀촌 체류형 지원센터에서 생활하게 된다.

입교를 희망하는 예비 귀농·귀촌인은 내달 4일까지 신청서 등 관련 서류를 갖춰 함평군 친환경농산과로 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

군은 공고문의 심사기준표에 따른 서면 심사 후 최종 합격자에 한해 내달 14일까지 개별 통보할 예정이다.

한편, 함평군은 예비 귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위해 지난 2019년부터 총사업비 38억여 원을 투입, 학교면 죽정리 일원 1만5385㎡ 부지에 숙박시설·실습농장·시설하우스·개인텃밭 등을 갖춘 체류형 지원센터를 조성해 운영하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr