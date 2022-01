유은혜 "오미크론 변이 고려한 새학기 방역체계·학사관리방안 마련"

감염병 전문가들과 온라인 자문회의

"18세 이하 확진자 1월 첫 주 현저히 감소"

"학교방역도 오미크론, 접종률 고려해 재정비해야"

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 11일 감염병 전문가들과 온라인으로 오미크론 변이 바이러스 확산 등을 감안한 학사운영방안과 학교 방역 등에 대해 논의했다.

자문회의에는 이재갑 한림대 감염내과 교수, 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 이현주 서울대 소아청소년과 교수가 참여했다.

유 부총리는 이날 "지난해 말 사회적 거리두기가 강화되면서 일 감염자가 3000명대를 유지하는 등 호전되고 있고 18세 이하 감염상황도 1월 첫 주에 일평균 발생률 11.0명 수준으로 12월 마지막 주(14.6명)에 비해 현저히 줄어들고 있다"고 말했다.

유 부총리는 "현재 각급 학교는 일부 돌봄교실이 운영되는 것을 제외하고 동계방학 일정에 따라 상대적으로 학교 내 집단감염 위험은 줄어든 상황"이라면서도 "방학 중에도 학생들은 학원, PC방 등 다중이용시설을 이용에 따른 감염 위험을 우려해 새 학기 이전까지 감염예방을 위한 관리가 지속되어야 할 것"이라고 설명했다.

이어 유 부총리는 "새 학기를 앞두고 오미크론 변이 바이러스의 확산이 새 학기 정상 등교에 어떠한 영향을 미치게 될지 우려와 함께 면밀한 검토가 필요하다"며 "새 학기를 위한 학교 방역의 대응 방향은 지역 및 학생들의 감염 상황과 학생과 교직원의 백신접종률, 오미크론 등 변이바이러스 확산 상황을 고려해 여건과 특성에 맞게 재정비가 필요하다"고 강조했다.

유 부총리는 "교육부는 향후 새 학기 상황에 적합한 맞춤형 ‘학교 방역체계’와 ‘학사관리방안’을 마련하고자 한다"며 "아이들이 안전한 환경 속에서

학업을 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

