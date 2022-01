위니아딤채, 건강한 사회 구현 활동으로 법무부 장관 표창

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 4,085 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,960 2022.01.11 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 난방 취약계층에 연탄 1만장 기부위니아딤채 이창익 담당, 스마트 혁신가전 포상서 산자부 장관상 수상위니아딤채 "김치냉장고 자발적 리콜, 올해 26만대…실질 잔량 9만대" close 는 건강한 사회 구현을 위해 안전한 생활 환경 조성에 힘쓰고, 어려운 이웃들의 권익 보호를 위해 노력한 점을 인정받아 법무부 장관 표창을 받았다고 11일 밝혔다.

위니아딤채는 매년 사회복지협의체, 아동복지시설 등과 함께 지역 내 도움이 필요한 소외계층에 가전제품, 김치, KF94 마스크 등 일상 생활에 필요한 생필품을 전달했다.

또 장마철 집중호우, 태풍 등 자연 재난이 발생하면 긴급 구호 물품과 인력을 지원하고 가전제품 무상 수리 등을 진행하며 재해 복구에 힘을 보태고 있다. 폐자원 순환 실천과 유기 동물 보호를 위한 다양한 활동에도 참여해 지속 가능한 미래 환경 조성을 위한 노력도 병행하고 있다고 회사 측은 설명했다.

조경형 위니아딤채 대외협력담당 상무는 "앞으로도 지역 사회 돌봄과 친환경 활동 등에 더욱 힘을 실을 계획"이라고 말했다.

