울산교육은 ‘보편복지’로 성큼 … 울산교육청, 초등 입학준비금·고교생 수학여행비 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산교육청이 오는 3월부터 처음으로 초등학교 입학생 전원에게 입학준비금을 지원한다.

울산지역 중·고등학생은 입학 때 교복비를 지원받고 있는데 초등학교 신입생에는 별도의 지원이 없었다.

시 교육청은 이처럼 지원이 없었던 교육복지의 형평성을 고려하고 새 학기 학부모의 경제적 부담을 덜어주고자 초등학교 입학준비금을 지원키로 했다.

입학준비금은 부모 소득과 상관없이 신입생 전원에게 10만원씩 3월 중 각 학교에서 신청받아 학생 스쿨뱅킹 계좌로 지급된다.

예산은 11억1200만원이며 교육청 자체 재원이다.

또 저소득층과 다자녀 학생으로 한정돼 있던 고등학교 수학 여행비를 전체 학생으로 최대 20만원까지 확대해 지원한다.

수학 여행비 지원 확대로 기존 저소득층 등 지원자 1700여명 외 약 8000여명이 추가로 혜택을 받게 된다.

중·고등학교에서 지난해 코로나19로 인해 수학여행을 중지한 학년이 실시를 희망하면 해당 학년의 수학 여행비도 지원한다.

교육청은 수학 여행비 지원을 위해 23억여원의 예산을 추가로 편성해 초·중·고 전체 지원 예산은 73억원이 넘었다.

지원 예산은 역대 최대이며 교육청 자체 재원으로 부담한다.

노옥희 교육감은 “보편적 교육복지 실현으로 학부모의 교육비 부담을 줄여나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr