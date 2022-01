홍콩, 6개월 내 오미크론 최대 25만 감염 관측 나와

[아시아경제 이동우 기자] 홍콩에서 오미크론 변이 유입을 계기로 6개월 내 코로나19 감염자가 최대 25만 명까지 급증할 수 있다는 현지 보건 전문가들의 분석이 나왔다.

9일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩중문대, 홍콩시티대 등 대학이 참여해 꾸린 공동 연구팀의 조사 결과 홍콩이 사회적 거리두기를 강화하지 않으면 6개월 안에 최대 25만 명이 오미크론 변이에 감염될 것으로 예상했다.

연구팀은 2020년 1월 이후 수행한 지역사회 대상 온라인 설문조사 결과, 애플의 모바일 트렌드 데이터, 홍콩의 코로나19 백신 접종률 및 백신 효과 등 데이터를 수학적 모델에 투입해 이 같은 결론을 얻었다고 설명했다.

연구팀은 지난해 12월 23일부터 올해 1월 5일까지 홍콩 주민 한 명이 하루 평균 34명을 접촉해 사회적 이동성이 코로나19 발생 이전 수준으로 돌아갔다고 지적했다.

션 위안 중문대 조교수는 SCMP에 "홍콩이 향후 수주 사이에 중대 순간을 맞이하게 될 것"이라며 "접촉 추적을 강화한다면 지역 사회 감염을 예방하기 위한 기회는 아직 남아 있다"고 밝혔다.

연구팀은 정부가 휴교나 재택근무 등을 통해 사회적 접촉을 40% 줄인다면 같은 기간 감염자 수가 1만2500명 수준으로 감소할 수 있을 것으로 예상했다.

인구가 약 720만 명인 홍콩에서는 2020년 1월부터 전날까지 누적 코로나19 감염자 수가 1만2902명에 달했고, 이 중 오미크론 변이 감염자는 외부 유입과 지역사회 감염 사례를 합쳐 모두 223명이다.

홍콩에서는 지난달 말 오미크론 변이의 지역사회 감염 사례가 처음 확인됐다. 홍콩에서 코로나19 지역사회 감염이 확인된 것은 두 달여 만에 처음이다.

