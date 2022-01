"中 아니라 한국…" 신발로 꾹꾹 밟은 '마른 오징어' 위생 논란

[아시아경제 황수미 기자] 건조 오징어 제조 업체의 근로자들이 신발을 신고 오징어를 발로 밟는 모습이 공개돼 위생 논란이 일고 있다.

8일 채널A에 따르면 한 외국인 근로자가 틱톡에 올린 약 27초 분량의 건조 오징어 제조 영상이 온라인 상에 공개됐다.

이 영상에는 건조 오징어를 판매하는 한 제조 공장에서 근로자들이 흰색 신발을 신고 건조된 오징어를 밟고 있는 모습이 담겼다.

이들은 오징어 수십 마리를 바닥에 일렬로 늘어뜨려 놓은 뒤 반복적으로 앞뒤를 오가며 오징어를 밟았다.

상당수는 마스크를 쓰지 않거나 '턱스크'를 쓴 채 오징어 분류 작업을 하고 있었다. 또 작업 도중 라면을 먹기도 했다.

이 근로자가 올린 또 다른 영상에서는 경북 도내 모 특산물 쇼핑몰로 추정되는 업체명이 인쇄된 배송 상자가 포착되기도 했다.

작업장에서 신은 신발과 같은 모양의 신발을 신은 근로자들이 야외 곳곳을 돌아다니는 모습도 담겼다.

영상을 접한 누리꾼들은 경악했다. 한 누리꾼은 비위생적으로 작업을 하고 있다며 해당 작업장을 식품의약품안전처에 신고했다고 밝혔다.

또 "오징어 엄청 사 먹었는데 더럽다", "믿고 먹을 게 없네", "바닥 지저분한 것 봐" 등의 반응도 나왔다.

식약처도 해당 영상을 접한 뒤 진상 파악에 나섰다.

반면 작업용 신발인 만큼 별 문제가 없어 보인다는 의견도 있었다. 한 업계 관계자는 이런 공정을 통해 마른 오징어가 만들어진다며 "한 마리씩 다 펴서 밟고 구겨지면 다시 펴서 밟고 이런다. 기계로는 할 수 없는 작업이다"라고 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr