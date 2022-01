도미노피자, 14일까지 60% 할인 행사

[아시아경제 임혜선 기자] 도미노피자는 10일부터 14일까지 온라인 방문 포장 주문한 SK텔레콤 모든 고객에게 50%, 우주패스 가입자는 60% 할인 및 적립 혜택을 제공한다고 9일밝혔다. 2만5000원 이상 4만원 이하 주문 시에만 혜택을 받을 수 있으며, 프로모션 기간 동안 1회만 혜택을 받을 수 있다.

