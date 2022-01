尹이 던진 '여성가족부 폐지' 어떻게 생각하십니까

페이스북에 '여가부 폐지' 일곱 글자 글 올려

'이대남' 중심으로 "표 줄 수 밖에 없다", "완전 환영" 등 뜨거운 반응

[아시아경제 한승곤 기자] "여성가족부 폐지."

윤석열 국민의힘 대선 후보가 7일 오후 자신의 페이스북에 올린 글이다. 다른 설명 없이 올린 이 일곱 글자의 반응은 20대 남성들(이대남) 사이에서 폭발적인 호응을 끌어냈다. 9일 오전 8시30분 기준 댓글은 1만개를 넘었으며, 각종 온라인 커뮤니티에 윤 후보가 남긴 이 글에 대한 토론 등 공론화가 일고 있다. '이대남'들은 "표를 줄 수 밖에 없다.", "필살기 아니냐","윤석열을 대통령으로!" 등 격한 긍정의 반응을 보이고 있다.

◆ 여가부, 부처 이름 바뀌고…대선 후보들 폐지 격론 주제로

여성가족부(여가부)는 여성부 신설을 공약했던 김대중 정부 시절 마련됐다. 1998년 구성된 대통령 직속 여성특별위원회는 3년 후인 2001년 여성부로 승격했고 공식 정부 부처 중 하나로 자리 잡았다. 이어 2005년 노무현 정부는 여성가족부로 명칭을 바꿨다. 여가부에 보건복지부(복지부)의 가족 및 영유아 보육업무를 통합했다.

이명박 정부에서는 여가부를 복지부에 통폐합하려다 반발에 부딪혀 2008년 여성가족부를 여성부로 축소했고 여성부는 2010년 청소년 보호 및 다문화 가족을 포함한 가족 업무를 이관받아 다시 여성가족부로 부처 이름을 바꾸고 지금까지 맥을 이어왔다.

정부조직법에 따르면 여성정책의 기획·종합, 여성의 권익 증진 등 지위향상, 청소년 및 가족 관련 사무를 관장하는 부처로 규정하고 있다. 성별을 따지지 않고 누구도 차별과 폭력을 겪지 않게 하겠다는 것이 목적이다. 여성 인권에만 국한돼 운영하는 것이 아닌 성폭력·가정폭력 등을 예방하고 피해자를 보호·지원한다. 또 다문화까지 포용하는 가족 정책을 관장하고 있다.

여가부 폐지 논란은 앞서 대선 정국에서도 있었던 바 있다. 지난 2017년 5월2일 MBC 상암 경영센터에서 중앙선거관리위원회 주관으로 열린 마지막 대선 토론회에서 당시 문재인 더불어민주당 후보와 유승민 바른정당 후보가 여가부 존폐 문제를 두고 설전을 벌였다.

유 후보는 이날 복지와 교육을 주제로 한 자유토론에서 "저는 여성가족부 폐지를 주장한다"며 "여성 관련 정책은 기획재정부, 고용노동부 등 부처에서 모성 보호 관련 부서를 설치하고, 각 부처가 맡은 것을 확대해서 하면 되는 것이지, 예산도 쥐꼬리이고, 공무원도 얼마 안 되는데, 정치하는 사람 장관으로 앉히는 자리를 왜 두느냐"고 지적했다.

이에 문 후보는 유 후보의 여성가족부 폐지 주장에 "김대중 정부에서 여성부를 만들고, 노무현 정부에서 여성가족부로 확대했다"라며 "이명박 정부에서 폐지한다고 해서 여성단체가 반발했다. 각 부처에서 하는 것은 실효가 충분하지 않으니까 전체 정책을 꿰뚫을 부처가 필요하다"고 주장했다.

◆ 청년 젠더 중심 갈등 한복판에…호감도 하락

여가부를 놓고 다른 의견을 보였던 당시 대선 후보의 다른 의견과 같이 시민들 사이에서도 격론이 벌어지고 있다. 20대 남성 직장인 김모씨는 "여가부가 그동안 도대체 뭘 했는지 묻고 싶다"면서 "여성인권을 무시하는 게 아니다. 여가부가 일을 제대로 할 수 있도록 대선 후보들이 관심을 좀 줬으면 좋겠다"고 말했다.

반면 또 다른 30대 여성 회사원 박모씨는 "여가부가 여성만 신경쓰는 것이 아닌 성폭력 피해자라면 누구든 각종 지원을 할 수 있도록 되어있다"면서 "매번 논란이 끊이지 않는 것은 여성과 남성 등 젠더의 문제로 이 논란이 시작되기 때문으로 생각한다"고 말했다.

이런 가운데 여가부에 대한 국민 호감도와 여가부 정책에 대한 공감도가 전년보다 낮아진 것으로 나타났다. 9일 김미애 국민의힘 의원이 여가부로부터 제출받은 '2021년도 여성가족부 주요 정책 인식조사' 결과 보고서에 따르면 여가부는 11월 17∼22일 여가부와 주요 정책에 대한 국민 인식을 살펴보기 위한 설문조사를 진행했다.

여론조사 기관 마크로밀엠브레인에 의뢰해 전국 만 16∼59세 남녀 1천200명을 대상으로 조사한 결과, 여가부에 대한 호감도와 정책 전반에 대한 공감도는 40점대의 낮은 수준에 머물렀다. 여가부에 대한 호감도는 43.4점으로 전년(46.4점)보다 3점 하락했다. 여가부의 인지도는 62.5점으로 전년(62.0점)보다 소폭 하락했다.

여가부 정책에 대한 인지도는 53.3점으로 전년(53.1점)과 비슷한 수준이었으나, 정책에 대한 공감도는 44.3점으로 전년(46.7점)보다 2.4점 낮아졌다. 호감도와 공감도, 인지도는 1∼5점 척도(전혀 그렇지 않다∼매우 그렇다)로 점수를 매긴 뒤 100점 만점 평균값으로 환산한 것이다.

응답자 성별 기준으로 여가부의 인지도는 남성(64.8점)이 여성(59.1점)보다 높았으나, 호감도는 여성(55.6점)이 남성(31.9점)을 크게 웃돌았다. 주요 정책별 인지도를 보면 성범죄자 신상정보 공개제도에 대한 인지도가 67.3점으로 가장 높았고, 일·생활 균형 촉진(43.8점)에 대한 인지도는 낮게 나타났다.

주요 정책별 공감도 역시 성범죄자 신상정보 공개제도가 74.4점으로 가장 높았다. 이어 아이돌봄 서비스(65.6점), 가정폭력 피해자 지원(65.0점) 등 순이었다. 성평등 정책 및 문화 확산에 대한 정책 공감도는 47.9점으로 가장 낮았다. 여가부 정책 중 지난해 정부가 중점 추진해 가장 달라지고 있다고 체감하는 정책을 꼽아달라는 질문(1∼3순위 응답)에 응답자의 35.5%가 아이돌봄 서비스를 꼽았다. 이어 성범죄자 신상정보공개 제도(34.2%), 디지털 성범죄 근절(28.5%) 순이었다.

여가부가 가장 중점적으로 추진해야 할 정책을 묻는 항목에는 응답자의 38.1%가 가정폭력 피해자 지원을 꼽았다. 이어 성폭력 피해자 지원(35.9%), 아이돌봄서비스(30.2%) 등이 뒤를 이었다.

김 의원은 "권력형 성범죄 대처에서 여가부가 비겁하고 무능했고, 대선을 앞두고 선거 중립도 의심받고 있다"며 "아무리 좋은 정책도 신뢰가 무너지고 국민 공감이 없다면 한계가 있을 수밖에 없다. 신뢰 회복을 위한 각고의 노력이 필요하다"고 지적했다.

한편 윤 후보는 8일 서울 서초구 예술의전당에서 열린 '한국 발달장애 아티스트 특별전시회'를 관람한 뒤 기자들을 만나 "현재 입장은 여성가족부 폐지가 방침"이라고 말했다. 페이스북을 통해서도 "더 이상 남녀를 나누는 것이 아닌 아동, 가족, 인구감소 문제를 종합적으로 다룰 부처의 신설을 추진하겠다"고 새 공약의 윤곽을 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr