[아시아경제 문혜원 기자] BBQ는 임인년 새해를 맞아 지난 6일 경기도 성남시에 위치한 아동복지시설인 ‘행복꿈터’(도촌 지역아동센터)에 봉사자들이 직접 참여해 치킨 30마리를 기부하는 올해 ‘치킨릴레이’의 첫발을 내딛었다고 7일 밝혔다.

기부는 지난해 12월 사단법인 희망등대와의 ‘2022년 대한민국 꿈과 희망 프로젝트 BBQ치킨릴레이 사회공헌사업 업무 협약식’ 체결 이후 진행한 첫 활동이다. BBQ는 이번 도촌 지역아동복지시설을 시작으로 앞으로 52주동안 희망등대와 함께 매주 1회 각 지역별 사회 취약 계층을 대상으로 치킨 기부를 실시할 예정이다.

김정회 도촌 지역아동센터장은 “아이들이 좋아하는 치킨을 선물 받아 너무 기쁘고, 아이들도 무척 기뻐해주어 행복하다”며 “BBQ의 따뜻한 정성에 감사한다”고 말했다.

