[아시아경제 이광호 기자]금융감독원 감사에 김기영 감사원 공직감찰본부장이 내정됐다.

금융위원회는 7일 고승범 금융위원장이 금융위 의결을 거쳐 김 본부장을 신임 금감원 감사에 임명 제청했다고 밝혔다.

금감원 감사는 금융위의 설치 등에 관한 법률에 따라 금융위 의결과 금융위원장 제청을 거쳐 대통령이 최종 임명한다.

김 본부장은 행시 35회 출신으로 1998년부터 감사원에 근무했다. 이어 사회복지감사국 총괄과, 공보관실 공보담당관, 행정안전감사국장, 산업금융감사국장, 기획조정실장 등을 거쳤다. 2020년부터 공직감찰본부장을 맡고 있다.

