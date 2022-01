한 층 높인 승차감…기아 '더 2023 모하비' 출시

4958만원 부터…주요 부품 개선 및 안전·편의사양 기본화

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 프리미엄 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 모하비의 연식변경 모델인 '더(The) 2023 모하비'를 출시하고 본격적 판매에 돌입했다고 7일 밝혔다.

이번 연식변경 모델은 주요 부품을 개선해 안정감 있는 승차감을 확보하고, 고객의 의견을 반영해 안전·편의사양을 기본적용 한 점이 특징이다. 기아는 우선 모하비에 차체와 골격을 연결하는 '샤시 프레임 마운트'의 강성을 높이고, 노면충격과 진동 완화를 위해 서스펜션에 성능이 향상된 쇽업쇼버를 적용했다. 차체와 서스펜션의 일체감을 최적화, 험로주행 시 안정감 있는 승차감을 확보하기 위함이다.

또 고객의견을 반영해 주행 중 사고가 발생해 차량을 통제하지 못할경우 자동으로 제동하는 다중 충돌방지 자동 제동 시스템(MCB), 2열 이중접합 차음 글라스, 애프터 블로우 등을 기본화 했다.

아울러 차량 전면부와 스티어링 휠 등에 신규 기아 엠블럼을 적용해 기아 RV 라인업에 브랜드 정체성을 완성했으며, 신규 실내 색상 '테라코타 브라운'과 '토프 그레이'로 새로운 분위기도 연출했다. 디자인 특화모델 그래비티는 라디에이터 그릴 테두리 등 실외 주요 장식에 블랙 유광소재를 적용하고 블랙 우드그레인 장식으로 실내를 마감하는 등 보다 강인한 인상을 강조했다.

이외 올해부터 의무 적용되는 디젤차 배출가스 자기진단장치(OBD) 시험 기준의 가오하 요건도 만족하도록 배출가스 저감장치도 추가했다.

한편 신형 모하비의 가격은 플래티넘 4958만원, 마스터즈 5493만원, 그래비티 5871만원이다. 기아 관계자는 "모하비는 뛰어난 동력성능과 첨단 운전자 보조 시스템을 갖춘 최고의 프리미엄 대형 SUV로, 고객의견을 적극 반영한 새 모델로 대형 SUV 시장에서 입지를 더 높일 것"이라고 밝혔다.

