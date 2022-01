SPC그룹, ‘쉐이크쉑’ 말레이시아 사업권 획득

한국과 싱가포르 이어 3번째

내년 말레이시아 첫 매장 오픈

[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹이 미국 버거 프랜차이즈 쉐이크쉑의 말레이시아 사업운영권을 획득했다.

SPC그룹은 쉐이크쉑 엔터프라이즈와 말레이시아 사업 운영에 관한 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 쉐이크쉑 사업권 계약은 한국, 싱가포르에 이은 3번째다. SPC그룹은 내년 말레이시아에 첫 매장을 열 계획이다. 쉐이크쉑을 한국에 도입한 허희수 SPC그룹 부사장은 "SPC그룹과 쉐이크쉑은 그동안 한국과 싱가포르에서 28개 매장을 여는 등 오랜 파트너십을 구축해왔다"면서 "앞으로도 다양한 협력을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

쉐이크쉑은 한국과 싱가포르에서 쉐이크쉑을 운영하고 있는 SPC그룹의 사업 역량을 높게 평가, 말레이시아 시장 진출의 파트너로 선택했다.

SPC그룹은 2016년 7월 서울에 한국 1호점을 선보인 이래 현재까지 총 20개 매장을 열었다. ‘강남점’은 세계에서 최고 매출을 올리는 매장으로 기록되기도 했다. 싱가포르에서도 2019년 첫 매장을 연 이래 오차드로드, 닐로드, 가든스바이더베이 등 핵심상권에 속속 문을 열며 8개 매장을 운영 중이다. 또한 SPC그룹은 쉐이크쉑 파트너사 중 유일하게 번(햄버거빵)을 직접 생산해 매장에 공급하는 등 세계적인 수준의 연구개발(R&D)와 품질력을 인정받고 있다.

마이클 칵(Michael Kark) 쉐이크쉑 최고글로벌라이선싱책임자(CGO)는 "말레이시아에서도 SPC그룹과 함께 쉐이크쉑의 브랜드 가치를 전하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 쉐이크쉑은 2001년 미국 뉴욕에서 시작된 파인캐주얼 브랜드로 영국, 일본, UAE, 홍콩, 두바이, 멕시코 등 16개국에서 350여 개 매장을 운영 중이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr