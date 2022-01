“만나러 갑니다” … 겨울이 따뜻한 재능기부, 동명대 유아교육과 동아리 ‘굿티처’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교의 유아교육과 동아리 ‘굿티처’ 멤버들이 놀이키트를 제작해 부산 새빛기독보육원에 전달했다. 놀이키트 선물은 2016년부터 해마다 펼쳐왔다.

나눔 활동은 유아교육과 1학년 강유경, 김세영, 김윤정, 김한울, 오수정, 정연서 학생, 김지연, 2학년 남현수, 이정호, 조은하, 3학년 김민경, 장수연 학생과 졸업생 허민혜 씨가 참여했다.

굿티처 멤버 10여명이 1개월 이상 틈틈이 모여 만든 놀이키트는 촉감놀이 키트와 감정놀이 키트다.

촉감 판은 다양한 재료에 다양한 느낌으로 제작돼 발달을 돕고 다양한 느낌을 경험할 수 있다.

감정 판은 자신의 감정을 표현해보고 다양한 감정을 알아볼 수 있도록 했다.

굿티처 회장 장수연 학생은 “코로나로 아이를 만나기 힘든 상황에서 아이에게 이런 나눔을 하게 돼 기쁘다”고 말했다.

졸업생 허민혜 씨는 “굿티처 학생이 좋은 키트를 만들어 기부하는 따뜻한 마음이 너무 기특하다”고 말했다.

‘굿티처’는 암 치료 등 건강상의 이유로 유치원에 가지 못하는 아이를 위해 누리과정과 연계한 놀이 등 교육 재능기부 봉사활동을 2016년부터 하고 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr