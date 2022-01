코인원 누적 회원 전년比 133% 증가…신규 코인 38종 상장

신규 가입자 절반 이상이 2030

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 지난해 실적을 공개했다. 회원 수와 기업 규모 모두 성장한 것으로 나타났다.

5일 코인원은 지난달 기준 누적 회원 수가 약 222만명으로 전년 대비 133% 증가했다고 밝혔다. 코인원 신규 가입자 중에선 30대가 34.04%로 가장 많았다. 이어 20대(26.17%), 40대(23.54%), 50대(11.80%) 순이었다. 이 가운데 20대 신규 가입자 비중은 전년 대비 9% 증가했다.

코인원의 기업 규모도 성장했다. 현재 직원 수는 130명으로 전년 대비 53% 늘었다. 코인원 관계자는 “민원 대응 서비스를 위한 고객센터 인력을 두 배 이상 확충하고 자금세탁방지(AML)센터를 비롯해 개발 중심으로 전 직군 세자릿수 채용을 단행한 결과”라고 설명했다. 코인원은 올해 직원 규모를 250명까지 늘릴 계획이다.

거래 가능 가상화폐도 늘렸다. 지난해 코인원은 한 해 동안 총 38종의 가상화폐를 신규 상장했다. 코인원 측은 상장 기준을 엄격히 해 투자자 보호에 최우선한다는 입장이다.

차명훈 코인원 대표는 “지난해는 가상화폐 시장의 폭발적 성장과 함께 코인원이 한 단계 더 성장할 수 있었던 의미 있는 한 해였다”며 “올해도 메타버스와 대체불가능토큰(NFT) 등 다양해진 블록체인 기반 사업을 통한 신규 투자자의 유입이 예상되는 만큼 거래소의 시스템 안정화와 안전한 투자환경 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

