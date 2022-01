블루포션게임즈, 日 ‘펀크루’와 협약…"에오스 레드 일본 진출"

[아시아경제 유현석 기자] 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 9,500 전일대비 140 등락률 +1.50% 거래량 725,462 전일가 9,360 2022.01.05 11:13 장중(20분지연) 관련기사 [비즈리더]조승진 미스터블루 대표 “국내 최대 포괄적 저작권, NFT 활용 방안 무궁무진”미스터블루, 코빗과 NFT 사업 업무협약 체결… “3040 타깃 웹툰 NFT 시장 공략”‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 5일 자회사 블루포션게임즈가 일본 게임 서비스기업 펀크루(Funcrew)와 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 발판으로 블루포션게임즈는 직접 개발 및 서비스 중인 모바일 정통 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘에오스 레드’를 일본에 출시한다. 양사는 에오스 레드의 운영, 마케팅 등 현지화를 위한 전분야에서 적극적인 협력 관계를 구축하고 오는 2분기에 게임을 내놓을 계획이다.

회사 관계자는 “국내를 비롯해 대만, 동남아 등에서 마켓 내 최상위 순위를 유지해온 경험을 바탕으로 일본 시장에도 성공적으로 안착할 것”이라며 “MMORPG의 핵심 재미 요소를 구현한 게임성과 직접 서비스의 장점을 살린 유저 친화적 정책 등을 이어갈 것”이라고 전했다.

지난 2015년 일본 도쿄에 설립된 펀크루는 게임 개발 및 퍼블리싱 전문기업이다. ‘몬스터 스트라이크’를 개발한 데라게의 자회사이자 모바일 RPG(역할 수행 게임) ‘엑소스 히어로즈’를 성공적으로 출시한 이력이 있다. 엑소스 히어로즈는 출시 이후 일본 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 모두 1위를 기록한 바 있다.

블루포션게임즈 관계자는 “K-콘텐츠 전성기 속에서 정통 MMORPG 에오스 레드의 성공적인 일본 현지화를 위해 최선을 다할 것”이라며 “글로벌 시장에서의 노하우를 기반으로 일본에서도 성공신화를 이어가겠다”고 강조했다.

펀크루 관계자는 “한국과 대만에서 높은 게임 완성도로 큰 성과를 얻은 에오스 레드를 높게 평가했다”며 “일본에서도 폭발적인 반응을 얻을 수 있을 것이라고 기대한다”고 말했다.

한편 미스터블루 자회사 블루포션게임즈는 올해 에오스 레드의 해외국가 진출 및 다양한 장르의 게임 퍼블리싱 사업을 통해 사업 확장을 진행할 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr