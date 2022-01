술 취해 자신을 흉기로 위협한 아들 "선처해달라" 탄원서 올린 어머니

[아시아경제 김형민 기자] 술에 취해 어머니를 흉기로 위협한 혐의로 실형을 선고받은 50대 아들이 항소심에서 집행유예로 풀려났다. 아들을 선처해달라고 낸 어머니의 탄원서 때문이었다.

5일 법조계에 따르면 서울고법 형사13부(부장판사 최수환 최성보 정현미)는 특수존속협박·특수재물손괴·공연음란 등 혐의로 기소된 A(50)씨의 항소심에서 징역 8개월의 실형을 선고한 1심을 깨고 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 40시간의 성폭력 치료프로그램 수강 명령은 그대로 유지했다.

A씨는 2020년 7월 오후 11시 30분께 어머니가 운영하는 식당에서 "술 그만 마시라"는 핀잔을 듣고 화를 내며 어머니를 흉기로 위협하고 가게 물품들을 부순 혐의로 재판에 넘겨졌다. 같은 날 저녁 만취 상태로 가게 옆 도로에서 나체 소동을 벌인 혐의도 있다.

1심은 "피고인은 동종 혹은 유사한 범죄로 여러 차례 처벌받은 전력이 있고 이 사건 범행은 집행유예 기간에 저질렀다"며 실형을 선고하고 법정구속했다.

하지만 2심은 1심 형량이 무겁다는 A씨 주장을 받아들여 집행유예로 형량을 감경했다. 2심 재판부는 피해자가 법원에 낸 탄원서를 냈고 A씨가 범행 이후 정신과 치료에 협조적이었던 점, 거동이 불편한 피해자가 피고인의 보살핌을 필요로 하는 점 등을 고려했다고 밝혔다.

