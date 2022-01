조항목 NS홈쇼핑 대표, 수산물 소비촉진 대통령 표창

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 조항목 대표가 수산물 소비촉진에 기여한 공을 인정받아 대통령 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 "조항목 대표가 해양수산부 주관 '2021년 수산물 소비촉진 및 안전 유공'에서 수산물 소비촉진을 통해 국가 산업 발전에 이바지한 공로로 대통령 표창을 받았다"고 밝혔다. 조 대표는 완도군을 비롯한 지자체와 업무협약을 통해 지역 수산물 상품화와 품질관리, 친환경 포장재 지원 등 수산물 소비촉진을 위해 노력해 왔다.

NS홈쇼핑은 코로나19로 변화된 소비패턴에 맞춘 수산상품 개발과 유통역량을 활용한 지역 수산중소기업의 판로확대에 힘쓰고 있다. 이를 통해 최근 5년간 평균 730억원 이상의 수산물을 판매했다. 수산물의 판매위축과 출하불균형 등 어려움을 겪는 어가를 위한 '착한소비 방송'을 진행하고 있다. 2020년에는 과잉 공급된 전복의 판매 활성화를 위해 총 33회의 수수료 인하 방송을 진행, 전복 12억원 어치를 판매하기도 했다.

NS홈쇼핑은 안전한 수산물 유통을 위해 연간 약 200여건의 현장검증 검사를 시행하고, '수산물 가공식품원산지인증제'를 도입했다. 홈쇼핑 업계 최초의 식품안전연구소 운영과 식품 품질 관리 정보 전문 블로그를 통해 수산물 품질 관리의 수준을 높이고 수산 중소기업에 대한 품질관리 역량 향상을 지원하고 있다.

이밖에도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 어린물고기 유통금지, 어획기준 준수 캠페인 등을 통해 어족자원 보호에도 나서고 있다. 지난해에는 해양수산부와 소통 워크숍을 진행하고 상생협력 업무협약을 체결하며 수산자원 보호를 위한 민관 협업 활동을 진행했다.

조 대표는 "고객에게 차별화된 수산물 상품을 더욱 안전하게 제공하기 위한 노력을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 업계 최고의 상품화 경험과 품질관리 역량을 통해 우리 어가와 수산업계의 발전에 기여하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr