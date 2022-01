[CES 2022]정의선 회장 "현대차 로보틱스 비전, 인류의 무한한 이동·진보 가능케 해"

[라스베이거스(미국)=아시아경제 이기민 기자] "현대차의 로보틱스 비전이 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 것이다."

정의선 현대차그룹 회장은 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레베이 컨벤션 센터에서 개최된 세계 최대 가전·IT 박람회 CES 2022 보도발표회에서 '이동 경험의 영역을 확장하다(Expanding Human Reach)'라는 주제로 로보틱스 비전을 밝혔다. 정 회장은 또 "로보틱스는 더 이상 머나먼 꿈이 아닌 현실"이라며 "현대차는 로보틱스를 통해 위대한 성취를 이루고자 한다"고 말했다. 이어 "로보틱스를 기반으로 미래 모빌리티 솔루션을 '메타모빌리티(Metamobility)'로 확장하고, 이를 위해 한계 없는 도전을 이어가겠다"고 강조했다.

이날 현대차가 공개한 주요 로보틱스 비전은 ▲사용자의 이동 경험이 혁신적으로 확장되는 '메타모빌리티' ▲사물에 이동성이 부여된 'Mobility of Things(MoT)' 생태계 ▲인간을 위한 '지능형 로봇' 등이다.

스마트 디바이스가 메타버스 플랫폼과 모빌리티가 연결된 메타모빌리티가 현실화되면 가상공간과 현실공간의 경계가 무너질 것으로 현대차는 내다봤다. 특히 자동차, 도심 항공 모빌리티(UAM), 로보틱스 같은 모빌리티가 두 세계를 연결하는 매개체가 될 전망이다.

가령 자동차가 가상 공간 접속을 가능하게 하는 스마트 디바이스로 변모하고, 사용자는 자동차 안에 구현되는 실제 같은 가상 공간 속에서 다양하고, 생생한 경험을 할 수 있다는 취지다.

나아가 메타버스에 실제와 같은 쌍둥이 공장을 구축하고 로봇을 포함한 모든 기기와 장비들을 이와 밀접하게 연결하면 사용자가 가상 공간에 접속해 실제 공장을 운용, 관리할 수 있는 스마트 팩토리(Smart Factory)도 구현된다. 이를 통해 사용자는 실제 공장에 방문하지 않고도 원격으로 현장을 실시간으로 확인하고 로봇이 사용자의 지시를 수행할 수 있다. 현대차는 스마트팩토리 구상을 현실화하기 위해 미국의 마이크로소프트 등 파트너들과도 협력 중이라고 설명했다.

현대차는 사물의 크기, 형태와 무관하게 모든 사물에 움직임을 제공하기 위한 플러그 앤 드라이브 모듈(Plug &Drive Module, PnD 모듈), 드라이브 앤 리프트 모듈(Drive & Lift Module, DnL모듈) 등 'Mobility of Things(MoT)'도 공개했다.

이날 최초로 공개된 PnD 모듈은 인휠(in-wheel) 모터와 스티어링, 서스펜션, 브레이크 시스템·라이다·카메라 등 환경인지 센서를 하나로 결합한 일체형 모빌리티다.

지능형 스티어링, 주행, 제동, 360도 회전 등을 이용해 자유롭게 움직일 수 있고, 작은 테이블 뿐만 아니라 콘테이너 등 사물에 부착해 자유자재로 조절 가능하다.

현대차는 DnL 모듈이 적용된 신개념 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED, Mobile Eccentric Droid)'도 공개했다. DnL 모듈은 4개의 각 휠이 독립적으로 기능하며,각 휠에 장착된 모터가 몸체의 높낮이를 조절할 수 있도록 설계돼 요철, 계단, 경사로 등에서도 수평을 유지할 수 있다.

현대차는 PnD 모듈, DnL 모듈과 같은 창의적인 로보틱스 기술이 'MoT' 생태계의 실현에 기여할 것으로 보고, 다양한 신개념 로보틱스 기술을 지속적으로 개발해 나가겠다는 구상이다.

현대차는 또 로보틱스가 인간의 한계를 극복하고 외부 환경과 상호작용할 수 있는 기술인 '지능형 로봇'을 소개했다.

현대차가 지난해 6월 인수를 완료한 보스턴 다이내믹스의 스팟(Spot), 아틀라스(Atlas) 등이 대표적이다. 서비스 로봇인 스팟은 각종 센서, 카메라 등을 탑재하고 있으며, 인간을 대신해 다양한 업무를 할 수 있다. 고온, 혹한 등 극한의 상황이나 자연 재해 지역, 방사능 오염 지역 등 인간이 접근하기 힘든 위험한 곳에서도 임무 수행이 가능하다.

인간과 가장 유사한 형태와 움직임을 갖춘 인간형 로봇 아틀라스(Atlas), 신속한 물류 처리를 위한 물류형 로봇 스트레치(Stretch) 등 또한 인간 편의를 위해 다양하게 활용될 전망이다.

특히 현대차는 인간의 한계 극복을 돕는 벡스(VEX) 등 다양한 웨어러블 로봇 기술도 적극 개발하고 있다. 웨어러블 로봇 기술은 인간의 신체에 직접 적용되는 것이 특징으로, 이같은 기술이 보편화되면 인간은 무거운 물체를 쉽게 들어올릴 수 있으며, 휠체어와 보행 보조기구에 대한 의존도를 줄일 수 있다.

뿐만 아니라 로봇들이 더 많은 분야와 영역에서 활용될 수 있도록 다양한 파트너들과 긴밀하게 협업하고 있으며, 특히 우주 공간이나 다른 행성에서도 역할을 수행할 수 있는 방안도 모색하고 있다.

현대차는 이번 CES 2022 기간 동안 1만3225ft2(약372평) 규모의 공간을 마련하고, ‘미래 로보틱스 비전’을 주제로 한 다양한 전시물을 선보인다. 특히 관람객들이 개인화 된 아바타를 만들어 가상 공간에서 함께 소통하는 특별한 체험을 할 수 있는 '메타버스 존(Metaverse Zone)'도 운영한다.

