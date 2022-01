[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드가 4일 오후 4시42분부터 '로그인 후 사진 3장 보기' 서비스를 시작한다.

싸이월드제트에 따르면 이용자가 로그인할 때마다 사진첩에 있던 사진 3장을 무작위로 볼 수 있게 된다.

싸이월드제트는 "정상 애플리케이션(앱) 출시는 지연 됐지만 추억을 보여주는 이벤트를 시작해 기대감은 더욱 높아질 것"이라며 "2페타바이트(PB)에 해당하는 사진 복원이 모두 끝났다는 것을 확인시켜 드리는 의미도 있다"고 설명했다.

당초 싸이월드제트는 지난달 17일 싸이월드를 정식 출시한다고 밝혔지만, 앱 마켓 심사 지연 등으로 출시가 미뤄졌다.

그동안 휴대폰 번호 불일치로 실명인증이 어려웠던 회원들도 이날부터 싸이월드 콜센터에서 아이디 찾기와 정보변경 등의 서비스를 지원받을 수 있다.

