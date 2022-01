김소연 "홍준표, '尹 후보 교체' 물밑 작업"…洪 "약간 이상한 사람" 반박

김소연, "홍준표, 후보교체론 물밑 작업" 주장

洪 "녹취록? 아무 내용 없다…약점 잡힐 일 하지 않아"

[아시아경제 박현주 기자] 김소연 국민의힘 대전시당 시정감시단장이 홍준표 의원이 후보 교체론 여론을 조성하고 있다는 취지의 폭로글을 올리며 자신에게 홍 의원과의 통화 녹취록이 있다고 주장했다. 이에 홍 의원은 "약점 잡힐 일 하지 않는다"고 맞받아쳤다.

김 단장은 2일 자신의 페이스북에 '정치판의 선과 악, 홍준표, 이준석, 그리고 여의도'라는 제하의 글을 올려 "윤석열 대선후보님이야 당연히 잘 알고 계시겠지만, 애타는 지지자분들께서 지금의 이해할 수 없는 현상에 대해 제 나름의 논평을 전한다"며 운을 뗐다.

김 단장은 "홍 의원님은 지금 열심히 물밑 작업을 하고 계신다고 보면 된다"며 "연초에 후보 교체론을 띄워서 1월 중순 이준석 선거대책위원회 복귀와 동시에 후보 교체 전격적으로 하기 위해 꾸준히 여론 조성하고 원외 위원장들이나 기자들, 의원들 매수하는 작업을 하고 계실 것"이라고 주장했다.

그러면서 김 단장은 지난해 가을 홍 의원과 통화한 사실을 언급하며 "저에게 전화하셔서 '골든크로스' 된다고 확신하시며 이준석 까지 말라고 한 말씀 자동녹음 돼 있을 것"이라며 "홍 의원님 여론조사 골든크로스 확신 어떻게 저에게 이야기 하신 것일까"라고 의문을 표했다.

그는 이어 "경선 후 홍캠(홍준표 캠프) 여론조사에 관여했던 인물이 정산 안 됐다며 폭행 사태까지 일어났던 것으로 알고 있는데, 여론조사 기관과 무슨 작업을 했던 것일까"라며 "평소 갤럽에서 본인 이름 빼달라고까지 하며 여론조사 불신론을 내세우던 홍 의원님께서 왜 갑자기 여론조사 맹신론자로 바뀐 것일까"라고 비꼬았다.

현재 국민의힘 내부 분위기와 관련해선 "이 대표 성상납 건이 터졌고, 홍 의원에 대한 폭로도 이어질 것으로 보여 지금 계획이 틀어져서 멘붕된 자들이 눈에 보인다"고 평했다.

한편 홍 의원은 이날 뉴스1과의 인터뷰에서 김 단장의 주장에 대해 "내가 그런 사람에게 약점 잡힐 말 했겠는가. 산전수전 다 겪은 사람이기에 약점 잡힐 일 하지 않는다"고 맞받아쳤다.

김 단장이 언급한 통화 녹취록에 대해선 "아무 내용 없다"고 일축하면서 "녹취하는 사람들은 피아를 불문하고 질이 좋지 않다"고 비판했다.

이날 홍 의원은 자신이 운영하는 온라인 플랫폼 '청년의 꿈'에서도 불쾌한 심경을 드러냈다. 한 누리꾼이 '김소연 변호사 발언 허위사실유포죄 고소 사안 아니냐. 본인 생각을 사실인 양 유포하는 행위가 도를 넘었다'고 지적하자, 홍 의원은 "약간 이상한 사람"이라고 답했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr