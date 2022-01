이삼희 씨 별세, 이동모(교보생명 자산포트폴리오관리팀장)·순모·정모·순이 씨 모친상, 이삼우·이현관 씨 장모상, 곽영미·박예진 씨 시모상. 2일 오후 7시 별세. 경기 포천시 포천장례문화원 101호실(031-541-4144). 발인:1월4일 오전 4시

