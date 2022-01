[아시아경제 지연진 기자] 오리엔트정공 오리엔트정공 065500 | 코스닥 증권정보 현재가 2,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,745 2022.01.03 09:44 장시작전(20분지연) 관련기사 [이번 주 유상증자] 1월 첫째 주 유상증자박영동 오리엔트정공 대표 “흑자전환은 시작, 미래 자동차 시장 향해 도약”오리엔트정공, 2분기 이어 3분기도 흑자… “흑자경영 궤도 진입” close 은 유상증자 최종발행가액을 1900원으로 확정했다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr