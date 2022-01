카카오, 미래이니셔티브센터 신규 임원 선임…전략 수립 박차

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 미래이니셔티브센터 신규 임원 임사를 단행하고 미래 사업 전략 수립에 속도를 낸다.

카카오는 미래이니셔티브센터에 김기홍 센터재무지원실 부사장, 신민균 센터전략지원실 부사장, 조한상 경영지원실 부사장, 권미진 '브이2(V2, 가칭)' 태스크포스(TF) 부사장을 신규 선임한다고 3일 밝혔다.

김 부사장은 2015년 카카오에 입사해 2018년 카카오커머스 최고재무책임자(CFO)를 거쳐 2019년 6월 카카오게임즈의 CFO를 맡아 기업공개(IPO)를 성공적으로 마무리한 인물이다.

센터전략지원실은 신 부사장이 전담한다. 신 부사장은 전 카카오벤처스 공동대표로 스타트업 육성과 투자를 전문적으로 수행했다. 2018년 카카오 미래이니셔티브센터에 합류해 블록체인, 인공지능(AI) 등 카카오의 미래 먹거리를 발굴하는 업무를 수행했다.

넵튠을 공동 창업한 조 부사장은 사업 운영과 게임개발 등을 통해 쌓아 온 역량을 바탕으로 센터의 경영지원실을 맡는다.

브이2 TF를 맡은 권 부사장은 카카오 게임 부문의 국내사업부장을 거쳐 카카오게임즈에서 캐주얼게임 개발과 사업, 소셜마케팅 등을 담당했다.

이나정 상무는 센터 내 커뮤니케이션실에 선임됐다. 이 상무는 카카오게임즈의 커뮤니케이션 업무도 겸직한다.

남궁훈 미래이니셔티브센터장은 "기획력과 실행력을 갖춘 부문별 임원들을 영입해 미래 성장 동력 발굴을 위해 새로운 방식으로 함께 도전해나갈 것"이라고 말했다.

