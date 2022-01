시몬스, 침실 스타일링 트렌드 담은 '2022 S/S 카탈로그' 공개

[아시아경제 김보경 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 감각적인 침실 스타일링 트렌드를 담은 '2022 S/S 카탈로그'를 선보인다.

2022 S/S 카탈로그는 ▲시몬스 컬렉션 ▲케노샤 컬렉션 ▲케노샤홈 컬렉션 등 총 3종으로 구성됐다. 시몬스침대는 이번 카탈로그를 통해 최신 인테리어 트렌드에 부합하는 현대적이고 세련된 홈퍼니싱 솔루션을 제공한다.

먼저 시몬스 컬렉션에서는 감각적인 침대 프레임과 룸세트 연출법을 만나볼 수 있다. 벨벳, 가죽 등 다양한 텍스처 활용과 웅장하고 세련된 디자인을 통해 마치 집에서 호캉스를 즐기듯 여유로운 호텔 분위기를 완성할 수 있다는 점이 인상적이다.

케노샤 컬렉션은 공간에 트렌드를 더하는 감각적 디자인의 소파, 테이블, 선반, 수납장, 원목 의자 등으로 시몬스만의 특별한 거실, 다이닝, 서재 스타일링을 엿볼 수 있다.

케노샤홈 컬렉션에서는 시몬스가 제안하는 여유로운 침실 분위기의 케노샤 베딩 제품들을 확인할 수 있다. 살아있는 터치감의 플라워 패턴 베딩은 물론, 호텔 침구를 상징하는 화이트 컬렉션 베딩까지 취향에 따라 침실 스타일링에 반영할 수 있도록 구성했다. 빈티지한 디자인과 이국적 무드가 느껴지는 S/S 신제품도 확인할 수 있다.

시몬스 관계자는 "최신 침실 트렌드를 제안하는 시몬스의 감각을 소비자들이 보다 직관적으로 인지할 수 있도록 비주얼 콘텐츠를 최대한 담았다"고 설명했다. 시몬스 카탈로그는 연 2회 발간되며, 전국 시몬스 매장에서 만나볼 수 있다.

