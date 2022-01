테슬라, 지난해 차량인도 87% 증가‥4Q에만 30만대

반도체 부족 상황에서도 독보적인 생산량 확대 성공

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 전기차 업체 테슬라는 지난해 판매량이 87%나 급증했다고 2일(현지시간) 발표했다.

테슬라가 발표한 지난해 인도한 차량 대수는 93만6172대였다. 4분기에만 30만8600대를 인도했다. 이는 애널리스트들의 4분기 인도 예상치 26만7000대와 연간 총 인도 예상치 89만7000대를 크게 초과한 결과다.

테슬라의 차량 인도 대수는 3분기의 24만1300대와 비교해도 크게 대비된다. 테슬라는 4분기에만 30만5840대 차량을 생산하며 전기차 대량 생산이 궤도에 올랐음을 입증했다. 2020년 4분기 생산량 18만대와 비교하면 더욱 극적인 성장세가 두드러진다.

CNBC 방송은 테슬라가 반도체 공급망 부족 현상 속에서도 중국 상하이 공장 생산을 확대하고 미국 내에서는 소프트웨어 기술을 이용하거나 일부 부품을 제거해 반도체 부족 현상을 극복했다고 전했다.

월스트리트 저널도 실리콘 밸리에 기반을 둔 테슬라가 반도체 부족 현상을 돌파해 최근 몇 년 사이 가장 빠른 속도로 성장했다고 평했다.

테슬라의 성장은 자동차 업계와 비교해도 독보적이다. 조사업체 IHS 마킷에 따르면 지난해 전 세계 자동차 업계의 승용차 판매량은 3% 성장에 그친 것으로 추정된다. 2019년에 비하면 여전히 12%나 낮은 수준이다.

테슬라 차량 인도와 판매가 크게 늘었지만 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 목표는 더 크다. 머스크는 향후 9년 동안 테슬라의 자동차 판매량을 연간 2000만대로 늘리겠다고 공언한 바 있다.

테슬라는 올해 텍사스 오스틴과 독일 브란덴브루크에 건설한 공장 가동을 시작한다. 생산 기반을 마련한 후 테슬라는 내년에 전기 픽업트럽 사이버트럭 인도를 시작한다는 계획이다.

전기차 공급이 본격화하는 상황에서 차량 생산 능력은 중요한 잣대다. 선제적으로 대량 생산 기반을 마련했다는 것은 경쟁에서 앞설 수 있는 기반이 될 수 있기 때문이다.

댄 레비 크레디 스위스 애널리스트는 "올해 차량 인도 대수는 테슬라의 공급 능력을 보여주는 중요한 전기가 될 것이다"라고 예상했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr