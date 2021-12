러 외무장관 "美·나토, 안보보장안에 화답 않으면 필요한 조치할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 러시아가 31일(현지시간) 안보보장 제안에 북대서양조약기구(NATO, 나토)와 미국이 화답하지 않으면 자국 안보 위협을 해소하기 위해 필요한 조치들을 취할 것이라고 경고했다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 자국 리아노보스티 통신과의 인터뷰에서 "만일 합당한 시기까지 건설적 답이 오지 않고 서방이 공격적 노선을 지속하면, 러시아는 불가피하게 전략적 균형 확보와 우리 안보에 대한 용납할 수 없는 위협 제거를 위해 모든 필요한 조치를 할 것"이라고 밝혔다.

그는 "(러시아) 외무부는 러시아의 제안을 끝없는 논쟁 속으로 끌어들여 혼란스럽게 하는 일을 허용하지 않을 것"이라고 강조했다.

라브로프 장관은 러시아의 제안에 대해 서방과 새로운 안보분야 합의 체제를 만들고 법률적으로 문서화하는 것을 지향하고 있다고 분명히 했다. 또한 이에 기반해 군비통제와 관련한 양국 간의 새로운 협정을 체결할 수도 있을 것이라고 주장했다.

러시아는 우크라이나 접경 지역으로 대규모 군대를 배치해 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 서방 국가들의 비난에 맞서 나토의 추가적 동진과 자국 국경 인근으로의 공격무기 배치 금지 등을 명시한 법률적 문서 채택을 요구하고 나섰다.

지난 15일 러시아는 미국 측에 러·미 안보보장 조약안과 러·나토 회원국 간 안보보장 조치에 관한 협정안 등 2개 문서를 전달한 것으로 알려졌다.

러시아와 미국은 다음 달 10일 스위스 제네바에서 러시아가 제안한 안보보장안과 관련한 첫 실무 협상을 벌일 예정이다.

뒤이어 러시아·나토 협상이 12일 벨기에 브뤼셀, 러시아·유럽안보협력기구(OSCE) 협상이 13일 오스트리아 빈에서 열릴 예정이다.

푸틴 대통령과 바이든 대통령은 전날 안보보장 실무 협상에 앞서 전화 통화를 하고 주요 의제와 관련한 양측의 원칙적 입장을 미리 설명했다.

바이든 대통령은 통화에서 러시아의 우크라이나 접경 지역 병력 집결에 강한 우려를 표시하면서 긴장 완화를 위해 병력을 즉각 철수하라고 요구했다. 푸틴 대통령은 우크라이나 침공 가능성을 일축하고, 나토의 동진 금지 등을 수용하라고 반박했다.

