'경찰의 꽃' 총경 승진 예정자 87명 발표…전남청 2명 명단 올라

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] '경찰의 꽃'으로 불리는 총경 승진자로 전남경찰청 소속 경찰관 2명이 명단에 올랐다.

경찰청은 30일 전남청 홍보계 허양선 경정과 청문감사인권 주현식 경정이 포함된 총경 승진 예정자 총 87명에 대한 승진 인사를 단행했다.

허양선 경정은 순천매산고등학교와 순천대 법학과를 졸업한 뒤 1992년 일반공채 47기로 경찰에 입문한 뒤 전남청 생활질서계장과 교통조사계장, 여청수사계장, 홍보계장 등을 지냈다.

주현식 경정은 2011년 3월 경정으로 승진한 뒤 지능범죄수사대장, 수사2계장, 감사계장 등 주요 보직을 두루 맡았다.

총경 승진 인사는 근무성적·경력평점·지휘관 추천·직무수행능력 등을 바탕으로 업무 성과가 우수한 대상자를 선발 하는 방식으로 이뤄진다.

경찰청은 내달 초까지 이번 승진자를 포함한 총경급 전보인사를 마무리할 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr