[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 2022년 '생활임금'을 1만400원으로 최종 확정했다.

경기교육청은 최근 생활임금위원회 자문을 거쳐 내년 생활임금을 올해(9473원)보다 927원(9.79%) 늘어난 1만400원으로 결정했다고 31일 밝혔다.

경기교육청은 2014년부터 최저임금으로 보장하기 어려운 노동자의 생활 안정을 도모하고 삶의 질을 높이기 위해 '생활임금 조례'를 제정해 시행하고 있다.

우호삼 경기교육청 노사협력과장은 "경기교육 근로자들이 가족을 부양하고 인간으로 존엄성을 유지할 수 있도록 마련된 생활임금은 그 의미가 크다"면서 "생활임금 도입 취지를 살려 나가기 위해 더 노력하겠다"고 전했다.

