[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆선임연구위원

▶연구본부 김지훈

◆연구위원

▶혁신법제사업본부 최유경 ▶미래법제사업본부 이경희

◆전문위원

▶연구본부 김경미

◆선임행정원

▶기획조정실 이영훈 ▶경영지원실 최효영 ▶경영지원실 노혜신

<보직발령>

▶기획조정실장 손현 ▶혁신법제사업본부장 차현숙 ▶미래법제사업본부장 한정미 ▶경영지원실장 김형건 ▶대외협력홍보팀장 공효영 ▶연구지원1팀장 김경미 ▶글로벌법제전략팀장 장민영 ▶전산관리팀장 김현경 ▶출판문헌팀장 한지영 ▶감사실장 류화열

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr