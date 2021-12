진도군, 내년 예산안 755억원 증가 ‘최초 4000억원’ 시대 돌입

위드 코로나에 따른 일상 회복, 지속적인 지역경제 활성화에 중점 편성



기반시설 조성, 어촌뉴딜 300, 재해위험지구 정비 등 역점 사업 주력



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 내년 예산안을 올해보다 755억원 증가한 4306억원 규모로 편성, 코로나19로 지친 민생 회복과 지속적인 지역 발전을 함께 추진한다.

30일 군에 따르면 최초로 4000억원 예산 시대를 열었으며, 2022년도 예산안 중 일반회계는 4227억원, 특별회계 79억원으로 올해 대비 21.2% 증가했다.

위드 코로나에 따른 일상 회복, 지역경제 활성화와 일자리 창출, 주민복지 증진에 초점을 맞췄으며, 특히 빠른 민생 회복과 미래 진도군의 성장을 이끌 새로운 산업 육성을 위한 재원을 최우선으로 편성했다.

주요 사업은 어촌뉴딜 300사업(110억원), 국가·지방관리방조제 개·보수(50억원), 재해위험지구 정비사업(48억원), 마을 하수도 정비사업(43억원), 스마트 관망관리 인프라 구축(41억원) 등이다.

권역단위거점개발사업(31억원), 소각시설 설치사업(26억원), 소하천정비사업(24억원), 옥주골 어울림센터 조성사업(20억원), 농어민 공익수당(39억원), 제주 쾌속카페리 함선·도교 설치(15억원) 등도 포함했다.

특별회계 주요 사업은 상수도 위탁 통합운영대가(43억원), 장흥댐 광역 상수도 물 사용료(14억원), 의료급여 진료비 부담금(5억원) 등이다.

이동진 군수는 “코로나19 경기 침체의 빠른 민생 회복과 현안 사업의 차질 없는 추진, 진도군의 미래 발전 기틀을 마련할 사업 추진을 위해 올해보다 21.2% 증가한 4306억원을 내년도 본예산으로 편성했다”며 “철저한 사전 준비로 신속하고 내실 있게 사업을 추진해 군민이 만족하는 행정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 진도군은 올해 해상케이블카 개통, 관광 유람선 취항과 함께 생태·체험을 비롯해 전남 서남해안의 해양관광의 메카로 주목받으며, 힘차게 도약하고 있다.

