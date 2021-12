[아시아경제 유병돈 기자] 지인과 술을 마시다 유리컵을 던지며 폭행한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 20대 남성 A씨를 특수폭행, 공무집행방해 혐의로 현행범 체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 2시30분께 관악구 신림동의 한 원룸에서 지인인 여성과 술을 마시던 중 유리컵을 바닥에 던지는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.

A씨는 현장에 출동한 경찰에게도 저항하는 등 난동을 부리다 테이저건을 맞고 체포된 것으로 전해됐다.

경찰 관계자는 "A씨는 아직도 만취 상태"라며 "추후 조사를 통해 자세한 사건 경위를 파악하겠다"고 말했다.

