대웅제약 위식도역류질환 치료제 '펙수프라잔', 국내 품목허가 승인 받아

대웅제약은 위식도역류질환 치료제 '펙수프라잔'이 국내 식품의약품안전처의 품목허가 승인을 받았다고 30일 공시했다.

이 치료제는 PPI 대비 H+·K+ ATPase를 빠르게 가역적으로 저해하고 산분비를 억제해 신속하고 지속적인 효과를 나타낸다. 아울러 주간과 야간 상관없이 즉시 가슴 쓰림 증상을 개선시킨다.

