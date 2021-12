수소차 세계 1위인데…국회에 발목잡힌 수소기업들

수소법 개정안 국회 통과 난항…현대차, SK, 포스코 등 수소투자 지연에 속타

청정수소 범위 완화가 핵심사안, 해외선 폭넓게 인정

[아시아경제 이창환 기자] 국회에서 수소법 개정안 통과가 늦어지면서 현대자동차를 비롯해 SK와 포스코 등 수소사업을 미래 먹거리로 키우고 있는 기업들의 미래전략도 발목을 잡히게 됐다.

기업들은 글로벌 수소경제 선점을 위해 공격적으로 투자를 단행하고 있지만 국회의 입법 지원이 늦어지며 일부 투자 중단위기까지 처해있는 절박한 상황이다.

국회에 발목잡힌 미래 먹거리

30일 관련업계에 따르면 현대차는 엑시언트 수소전기트럭을 내년부터 본격적으로 국내 시장에 출시할 계획이다. 엑시언트 수소전기트럭은 현대차가 세계 최초로 양산한 대형 수소전기트럭으로 이미 독일과 스위스 등 유럽지역에는 판매를 시작했다.

현대차가 외국에 비해 우리나라에 엑시언트 수소전기트럭 판매를 늦게 시작한 것은 국내 수소시장의 빈약한 인프라 때문이다.

우리나라는 아직 수소충전소 숫자가 적고 수소트럭 보조금 체계 등이 잡히지 않아 현대차는 제품을 개발해 놓고도 그동안 본격적인 출시에 나서지 못했다.

국회에서 발목잡힌 수소법 개정안 역시 수소차 확산을 늦추고 있다. 수소차를 확대시키려면 안정적인 연료 공급이 반드시 필요한데 국회가 청정수소의 개념조차 정하지 못하고 있어서 기업들의 적극적인 투자가 이뤄지지 못하고 있다.

국회 산업통상자원중소벤처위원회는 올해 여러 차례에 걸쳐 수소법 개정안을 논의했지만 결국 합의에 이르지 못했다.

수소법 개정안의 핵심은 청정수소의 범위에 그린수소 외에 블루수소까지 포함시켜야 한다는 것이다. 그린수소는 태양광이나 풍력 같은 재생에너지를 이용해 물을 분해해 만들어진 수소로 이산화탄소 발생이 거의 없는 청정에너지다. 그러나 만드는 과정이 힘들고 비용이 많이 드는 단점이 있다.

이에 기업들은 국회가 수소법을 개정해 그린수소에 비해 이산화탄소가 다소 발생하는 블루수소까지 청정수소에 포함시켜주길 원하고 있다. 그러나 일부 여당의원과 시민단체가 이에 반발해 개정안이 통과되지 못하는 상황이다.

반면 유럽과 중국, 일본 등은 청정수소의 개념을 폭넓게 인정하고 있어 수소 에너지 개발에 우리나라만 뒤처질 가능성이 제기된다.

수소법 개정이 늦어지면서 2040년까지 자동차와 선박, 비행기 등 모든 모빌리티에 수소에너지를 적용하려던 현대차의 전략에도 차질이 우려된다. 현대차는 올해 11월까지 수소전기차 세계 판매 1위를 기록하는 등 세계 수소차 시장을 선도하고 있지만 국내 입법지원이 미비해 내년에도 1위를 유지할 수 있을지 불투명하다.

현대차뿐 아니라 SK와 포스코, 롯데, 효성 등 수소사업에 뛰어든 기업들은 2030년까지 43조원 이상을 투자해 수소경제를 발전시키겠다는 계획을 내놨는데 이마저도 지키기 어려워지는 상황이다.

류경주 국회입법조사처 입법조사관은 "유럽연합(EU)과 중국, 일본 등은 수소 생산공정에서의 이산화탄소 배출량 및 수소생산 여건(생산기술 수준·경제성) 등 각국의 실정을 고려해 청정수소 인증기준과 등급을 마련하고 있다"며 "우리나라도 특성에 맞는 청정수소 인증기준을 마련할 필요가 있다"고 밝혔다.

"수소법 개정안 통과 절실"… 국회에 호소

국회가 수소법 개정안 통과를 미루면서 현대차를 비롯한 관련 기업들의 수소 투자도 중단될 위기에 처했다. 현대차, SK, 포스코 등 16개 회원사로 구성된 수소 관련 민간 협의체 ‘코리아 H2 비즈니스 서밋’이 지난 21일 국회에 계류 중인 수소법 개정안의 조속한 통과를 촉구한 것도 이 같은 배경에서다.

서밋은 "자동차, 석유화학, 소재 등 국내 다수 기업은 수소 경제로의 전환에 대한 정부의 의지를 믿고 수소 생산과 유통, 판매 분야에 수십조 원을 투자하고 있지만, 입법적 지원이 늦어져 투자 중단 위기에 처해 있다"고 강조했다.

이어 "이미 우리 기업들은 사활을 걸고 이산화탄소 포집·제거, 수소 연료전지 개발, 수소 상용차 개발, 수소 선박 개발, 수소 액화 플랜트 건설 및 충전소 등에 막대한 투자를 진행하고 있다"며 "그나마 가장 먼저 진행되는 것이 수소법 개정안이지만 국회 소관 상임위의 문턱조차 넘지 못하고 있다"고 설명했다.

또한 "수소법 개정이 더 미뤄지고 제도의 시행이 불투명해진다면 기업들의 수소경제 투자는 중단될 수밖에 없고, 필연적으로 우리나라의 수소경제 선도 전략은 어려움에 봉착하게 될 것"이라고 덧붙였다.

기업 간 협력을 통해 수소경제를 활성화한다는 목표로 지난 9월 출범한 한국판 수소위원회 코리아 H2 비즈니스 서밋은 현대차그룹과 SK그룹, 롯데그룹, 포스코그룹, 한화그룹, GS그룹, 현대중공업그룹, 두산그룹, 효성그룹, 코오롱그룹 등이 참여하고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr