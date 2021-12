檢, 50억클럽 의혹 박영수 전 특검 재소환

[아시아경제 최대열 기자] 대장동 개발 특혜 의혹을 수사중인 검찰이 29일 박영수 전 특별검사를 다시 불러 조사했다. 앞서 지난달 26일 첫 조사 후 한달여 만으로 박 전 특검은 당시와 같이 비공개로 소환됐다.

법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오후 박 전 특검을 불러 ‘50억 클럽’ 의혹과 대장동 개발사업 관여여부 등을 조사했다. 50억 클럽 의혹은 대장동 개발사업주체인 화천대유로부터 50억원을 받거나 약속받았다는 정관계 고위인사 명단으로 검찰은 화천대유 대주주인 김만배씨와의 관계, 2011년 부산저축은행 사건 수사 당시 역할 등 그간 제기된 의혹 전반을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

박 전 특검은 2015년 화천대유 설립 후 고문변호사로 일하며 고문료로 연 2억원을 받았다. 그의 딸도 화천대유 직원으로 수년간 일하다 그만뒀는데 이 회사가 갖고 있던 아파트를 시세보다 싸게 분양받은 사실이 알려지면서 특혜의혹이 제기됐다.

2011년 대검 중수부의 부산저축은행 부실수사 의혹과도 관련이 있다. 당시 대검 중수부는 불법 대출사건을 수사하며 1000억원대 대출을 알선한 브로커를 상대로 계좌추적까지 했으나 참고인 조사만 하고 처벌하지 않았다. 당시 브로커의 변호인이 박 전 특검이었고 수사 주임검사가 윤석열 국민의힘 대선후보였다.

앞서 박수영 국민의힘 의원이 대장동 로비대상이라며 박 전 특검이 포함된 50억클럽 명단을 공개했다. 박 전 특검은 관련 의혹을 모두 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 검찰은 지난달 박 전 특검과 함께 곽상도 전 의원, 홍선근 머니투데이 회장 등을 소환해 조사했다. 30일에는 참고인 신분으로 김정태 하나금융지주 회장을 불러 조사할 예정이다.

