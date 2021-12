韓 유일 로봇 특성화대 '폴리텍 로봇캠퍼스' 신입생 모집

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국내에서 유일한 로봇 특성화 대학인 한국폴리텍대학 로봇캠퍼스가 30일부터 내년 1월12일까지 '2022학년도 2년제 학위과정 신입생'을 모집한다고 29일 밝혔다. 학생들은 4개 학과를 아우르는 로봇 전 분야 융합형 학습을 할 기회를 얻게 될 전망이다.

모집학과 및 인원은 로봇기계, 로봇전자, 로봇자동화, 로봇 정보기술(IT) 4개 과에 25명씩 모두 100명이다. 특히 폴리텍은 인공지능 기술(AI)을 모든 산업기술(x)에 결합해 기술 혁신을 촉진할 수 있는 'AI+x' 인재 양성에 집중하고 있다. 1학년 1학기는 세부 전공과 상관없이 같은 로봇 공통교과를 이수토록 하고, 1학년 2학기 이후에는 전공별 모듈식 팀 티칭(교수+학생 2~3명)을 꾸려 프로젝트 과제를 수행하는 '융합 전공제'를 운영 중이다.

융합 전공제 실시를 통해 대외적으로 성과를 내고 있다고 폴리텍은 전했다. 로봇자동학과 학습동아리 'RBRV'팀은 지난 10월 김현돈 지도교수와 공동으로 '합성곱 신경망(CNN) 기반 의약품 인식기 설계'란 주제의 논문을 투고했다. 이는 '대한임베디드공학회 논문집'에 게재됐다. 2년제 대학생이 논문을 게재하는 일은 매우 이례적인 일이다.

로봇자동화과 학습동아리 'P.O'팀도 지난 10월 '약품 정보 알림 어플리케이션'이라는 주제로 행정안전부가 주최한 '2021 혁신박람회 영상 공모전'에서 장려상을 수상했다.

이연보 로봇캠퍼스 학장은 "국내 유일 로봇 특성화 대학으로서 차별화된 교육으로 실무역량을 갖춘 융·복합 기술인재 양성에 앞장서겠다"며 "산업 현장에서 필요로 하는 인력들을 양성해 국가 산업발전에 기여하는 로봇캠퍼스로 자리매김하겠다"고 말했다.

