반도건설, 취약계층 성금500만원 쌀·라면 등 지원

반도건설이 코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층 지원을 위해 임직원들의 자발적인 모금과 송년회 지원금 등을 모아 성금 기탁 및 물품 기부 등 연말 사회공헌 사업을 진행했다고 29일 밝혔다.

이 회사는 지난 21일 서울 영등포구 영등포동 주민센터에 관내 저소득 계층의 생계비, 의료비, 주거비 지원을 위한 성금 500만원과 쌀, 라면 등 300만원 상당의 물품을 기부했다. 앞서 24일에는 창원시청에서 지역내 저소득 아동 월동난방비 지원금 500만원을 기탁했다.

반도건설은 지난 2013년부터 매년 임직원들의 송년 봉사활동과 물품 기부행사를 진행해왔다. 지난해부터는 코로나19로 인해 봉사활동을 생략하고, 성금 기탁 및 물품지원에 집중하고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr