◆ 승진

〈부서장〉

▲ 투자솔루션1부 송기화 ▲ 신탁운용부 김경태 ▲ FICC운용부 신정우 ▲ 투자금융6부 최명기

〈지점장〉

▲ 서초금융센터 박지영 ▲ 강북금융센터 김영훈

◆ 선임

〈부서장〉

▲ Quant운용부 신현철 ▲ FICC솔루션부 신현준 ▲ Equity솔루션부 안인수

▲ 국제금융부 김미정 ▲ 투자솔루션2부 김영신 ▲ 법무지원부 박창범

〈지점장〉

▲ 명동지점 신호경 ▲ 광화문금융센터 김현석 ▲ 대전지점 유진상 ▲광주지점 김승

〈파트장〉

▲ 금융상품감리파트 천성호 ▲ 디지털혁신PMO파트 정종인

◆ 이동

〈부서장〉

▲ 스마트영업부 박병진 ▲ 디지털마케팅부 박성제

〈지점장〉

▲ 사당동지점 신향석 ▲ 송파지점 정완종

