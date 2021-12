롯데온·롯데마트 "전문가가 손질한 회, 2시간 내 바로배송"

'회·초밥 바로배송' 시작

광어·연어 등 10여개 상품

17개 전국 롯데마트 바로배송 매장서

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온과 롯데마트가 싱싱한 회를 2시간 내 배송해준다.

롯데온과 롯데마트는 오는 30일부터 '회·초밥 바로배송' 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다. 회·초밥 바로배송은 롯데온 내 롯데마트몰에서 회와 초밥을 주문하면 롯데마트 매장의 수산물 전문가가 손질한 상품을 2시간 내에 배송해주는 서비스다. 현재 수도권 및 부산, 광주, 제주 등 17개 롯데마트 매장의 바로배송 권역에서 이용할 수 있다.

롯데마트는 "신선식품 경쟁력을 갖춘 롯데마트는 상품 품질을 높이기 위해 수산물을 직접 운영하는 점포를 늘리고 있다"고 말했다. 롯데마트가 직접 매입한 싱싱한 원물을 활용해 신선도를 높였으며 각 점포에 상품 품질을 관리하는 수산물 전문가도 신규 채용했다는 설명이다. 롯데온은 고객들이 회·초밥 바로배송 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 주문 시스템을 개발하고, 배송 체계를 정비했다.

롯데온은 2년간 지속된 코로나19로 생선회 소비 트렌드도 변하고 있다는 점에 맞춰 바로배송으로 주문이 가능한 상품을 회와 초밥까지 확대했다. 해양수산부와 한국해양수산개발원의 '2021 상반기 수산식품 소비 트렌드'에 따르면 코로나 사태 이전에는 75%가 생선회를 주로 횟집에서 소비했던 것과 달리, 코로나 이후 포장 및 배달과 대형소매점에서 구매 등으로 가정에서 생선회를 소비하는 비중이 63.8%로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

롯데온과 롯데마트는 직접 매장에 가지 않고 집에서 신선한 회와 초밥을 즐길 수 있도록 회·초밥 바로배송을 강화한다는 계획이다. 현재는 광어와 연어로 만든 10여개 상품만 주문 가능하지만 서비스 안정화 이후에는 제철 수산물을 이용해 만든 회와 초밥까지 상품을 확대하고, 서비스 이용 가능 지역도 바로배송 전국 확대 계획에 맞춰 점진적으로 늘려갈 예정이다.

김대창 롯데온 그로서리팀장은 "회·초밥 바로배송은 맛과 신선도를 높이기 위해 마트의 수산 전문가가 직접 손질한 신선한 상품을 롯데온에서 주문하면 2시간 내 배송해주는 서비스"라며 "직접 매장에 가지 않아도 롯데온에서 주문해 집에서 편리하게 생선회와 초밥을 즐기길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr