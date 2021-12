롯데손해보험, 신임 대표이사에 이은호 전무 내정

삼성전자·올리버와이만·AT커니·PwC컨설팅 거친

40대 금융 전략기획 전문가

[아시아경제 기하영 기자]롯데손해보험은 임원후보추천위원회와 이사회를 열고 신임 대표이사 후보자로 이은호 전무(CFO·기획총괄장)를 추천했다고 28일 밝혔다. 이 후보자는 2월 중 개최되는 임시 주주총회의 승인을 거쳐 대표이사에 정식 취임할 예정이다.

이 후보자는 1974년생으로 고려대학교 전기공학과와 인시아드 MBA를 졸업했다. 삼성전자 선임연구원으로 사회 경력을 시작해 올리버와이만 상무·AT커니 파트너·PwC컨설팅 파트너로 재직했다. 국내외 금융기관에 사업·채널·마케팅·해외진출 전략 수립과 프로세스 체계 설계 등 자문을 제공해온 금융 전략기획 전문가다.

이 후보자는 2019년 JKL파트너스가 롯데손해보험을 인수할 당시 컨설턴트로 회사의 가치제고 전략을 수립했고, 인수 직후인 2019년 12월 롯데손해보험 상무로 선임돼 전략을 직접 실행해왔다. 특히 신계약가치가 우수한 장기보장성보험 중심으로 보험 포트폴리오를 재정비해 보험업 본연의 경쟁력을 높여왔고, 사업 효율화와 지급여력(RBC) 비율의 대폭 개선을 이루는 등 재무건전성 향상을 위한 경영 과제를 성공적으로 수행했다.

롯데손해보험 관계자는 "대주주 변경 이후 강화된 회사의 체질을 바탕으로, 내재가치 중심의 경영 강화, 디지털 전환의 완성, 영업 채널의 완비, 젊고 혁신적인 조직문화 구축 및 IFRS 17로의 성공적인 이행 등 롯데손해보험의 가치 제고 전략을 완수해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr