미국, 오미크론에 독감까지 기승…어린이 2명 사망

[아시아경제 김보경 기자] 코로나19 변이 오미크론이 기승을 부리고 있는 미국에 독감 환자까지 급증하고 있다.

독감은 지난해 겨울 아이러니하게도 코로나19 덕분에 역대급으로 잠잠했다. 코로나19의 여파로 휴학과 마스크 착용 등 강력한 거리두기 조치가 시행되면서 독감이 전파될 환경이 조성되지 못했기 때문이다.

그러나 올겨울에는 병원의 독감 환자가 급증하고 있고 2명의 어린이가 독감으로 숨졌다고 AP통신이 27일(현지시간)보도했다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 독감 담당자인 린넷 브래머는 "올 겨울은 평균 수준을 넘어서는 독감 시즌이 될 것 같다"고 말했다.

브래머는 "어린이 사망 사례는 불행히도 독감 바이러스의 활동력이 올라갈 때 나온다"며 "그것을 보면 독감이 얼마나 심할지 알 수 있다"고 말했다.

지난해 겨울엔 독감이 이례적으로 온순했고 어린이 사망자는 1명에 불과했다. 2년 전에는 199명의 어린이가 숨졌고 그 전해에는 144명이 사망했다.

최근 독감 바이러스가 가장 기승을 부리는 곳은 수도인 워싱턴DC다. 또 최근 발표된 CDC 자료에 따르면 뉴멕시코와 캔자스, 인디애나, 뉴저지, 테네시, 조지아, 노스 다코다 등지에서 독감 바이러스의 활동이 활발하다.

이달 12∼18일 미 전역의 클리닉 실험실에서 분석돼 CDC에 보고된 주간 독감 확진 사례는 4514건이었다. 10월 3일 이후 누적 확진은 1만3070건으로, 매주 확진자가 큰 폭으로 늘어나는 추세임을 알 수 있다. 대부분 A형 독감이다.

브래머는 "올해 유행하는 독감 바이러스는 특히 노년층과 어린이에게 다양하면서도 심각한 증세를 유발하고 있다"고 말했다.

