[아시아경제 유병돈 기자] 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 150 등락률 +0.48% 거래량 125,384 전일가 31,450 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "풍산, 방산 호조에 구리가격 상승 매력까지"[클릭 e종목] “풍산, 높아진 구리 가격 변동성 고려해야”[클릭 e종목]"풍산, 전기동 가격 오름세…실적 개선 지속 전망" close 은 219억원 규모의 자사주 69만8293주를 장내 매수한다고 28일 공시했다.

취득예상기간은 29일부터 내년 3월28일까지다. 1일 매수 주문 수량은 6만98829주다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr