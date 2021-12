[아시아경제 지연진 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,985 전일대비 155 등락률 +8.47% 거래량 107,449,844 전일가 1,830 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다이차전지 '미래' 확보한 한송네오텍, 리드탭 분야 기술력 입증…너도나도 협력 원해 close 은 타법인 출자증권 취득 및 운영자금을 위해 18억원 규모의 자사주 118만2178주를 장외처분한다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr