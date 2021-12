SBS, 최대주주 티와이홀딩스로 변경

[아시아경제 지연진 기자] SBS SBS 034120 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 400 등락률 +0.87% 거래량 103,382 전일가 45,800 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?대원미디어, SBS와 맞손…콘텐츠 협업 본격화 close 는 SBS미디어홀딩스 SBS미디어홀딩스 101060 | 코스피 증권정보 현재가 1,930 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,930 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정SBS미디어홀딩스, 단기차입금 1000억원 증가SBS미디어홀딩스, 티와이홀딩스로 최대주주 변경 close 와 티와이홀딩스 티와이홀딩스 363280 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,150 등락률 +4.44% 거래량 131,201 전일가 25,900 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 티와이홀딩스, 자회사 태영인더스트리 지주회사 편입[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close 의 합병에 따라 최대주주가 SBS미디어홀딩스에서 티와이홀딩스로 변경됐다고 28일 공시했다.

이 회사는 "지주회사 행위제한 규정 준수를 위한 피합병법인인 SBS미디어홀딩스가 소멸됨에 따라 최대주주가 변경됐다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr