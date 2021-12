방통위, 디지털성범죄물 삭제지원 기관·단체 15개소 지정

광주·충북지역서 신규 지정

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 28일 제58차 방송통신위원회 전체회의를 열고 서울여성가족재단 등 15개소를 ‘불법 촬영물 등 신고·삭제요청 기관·단체’로 지정했다고 밝혔다.

불법촬영물등 신고·삭제요청 기관은 피해자를 대신해 불법촬영물 관련 신고와 삭제 요청을 대행할 수 있다. 디지털 성범죄물에 보다 신속히 대응하기 위해서다.

이번에 지정·고시하는 기관·단체는 서울시여성가족재단, 십대여성인권센터, 여성긴급전화 1366 부산센터, (사)부산여성지원센터 꿈아리, 대구여성의전화 부설 여성인권상담소 피어라, 인천여성가족재단(인천 디지털성범죄 예방대응센터), (사)광주여성민우회 성폭력상담소, (사)대전여민회부설 성폭력상담소 다힘, 경기도여성가족재단(경기도 디지털성범죄피해자 원스톱 지원센터), 여성긴급전화 1366 충남센터, (사)충북여성인권 부설 상담소 늘봄, (사)성폭력예방치료센터 부설 전주성폭력상담소, (사)포항여성회 부설 경북여성통합상담소, 여성긴급전화 1366 경남센터, 제주YWCA 디지털성범죄상담소 등이다.

방통위는 여성가족부와 시·도로부터 법적요건에 해당하는 기관·단체를 추천받아 기관·단체를 지정했다. 전년에는 지정되지 못했던 광주·충북지역에서도 새롭게 지정됐다.

이번 지정기간은 내년 1월1일부터 12월31일까지다. 방통위는 앞으로 전국 권역별로 빠짐없이 지원될 수 있도록 전남, 강원, 울산, 세종 등 미설치 지자체와도 협의해 나갈 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr