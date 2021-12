[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 상경대학 무역 유통 학부 박영태 무역학전공 교수가 2022년 1월 1일부터 한국국제상학회 제29대 회장으로 취임한다. 임기는 1년이다.

박영태 교수는 2020년에 한국국제상학회 수석부회장 선거에서 당선돼 2021년에 수석부회장 역할을 수행했다.

또 박 교수는 현재 한국무역학회 부회장과 한국해운 물류학회 부회장을 맡고 있다. 한국무역학회 국문 편집위원장, 한국 물류학회 부회장과 편집위원장, 한국 유통경영학회 부회장과 편집위원장을 역임했다.

한국국제상학회는 무역학의 한 분야인 ‘국제상학(國際商學)’의 학문적 발전으로 국제무역과 통상의 증진에 기여하기 위해 1987년에 설립된 산업통상자원부 산하의 사단법인 체인 학술단체다. 회원 수는 600여명으로 무역실무를 대표하는 학회이다.

