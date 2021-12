LH, 남양주왕숙2 보상 착수 "보상 및 인허가 추진 속도"

이달 3기 신도시 최대 규모인 남양주왕숙·남양주왕숙2지구 보상 착수

2022년 3기 신도시 전체 보상완료…인천계양 등 조성공사 착공

한국토지주택공사(LH)는 지난 20일 남양주왕숙2지구 토지·지장물 보상에 착수함으로써 3기 신도시 5곳 중 4곳에 대한 보상을 진행 중이라고 28일 밝혔다.

LH에 따르면 지난해 12월 보상 시작한 인천계양·하남교산 신도시는 현재 토지보상을 87%, 83% 완료한 상태다. 또 11월에는 부천대장, 이달 3일 남양주왕숙도 보상에 착수했다. 고양창릉은 지장물 조사를 완료한 후 내년 상반기 보상을 시작할 예정이다.

앞서 지난달 30일에는 부천대장·고양창릉 신도시에 대한 지구계획이 승인되면서 5개 3기 신도시가 최종 지구지정된 지난해 5월 이후 약 1년6개월여 만에 모든 지구계획 승인이 완료됐다. 확정된 지구계획에 따르면, 5개 3기 신도시에서는 3200만㎡의 면적에 분당과 일산을 합한 규모를 뛰어넘는 총 17만6000가구(인구 약 40만 명)의 주택이 공급된다.

LH는 내년 3기 신도시 전체에 대한 보상을 모두 마무리할 계획이다. 보상과 함께 후속 인허가 절차를 차질없이 진행해 내년 하반기에는 인천계양 본단지를 시작으로 3기 신도시 본단지와 기업이전단지 등을 순차적으로 착공할 계획이다.

이와 함께 LH는 내년 주택공급을 확대하고, 일부 물량을 1분기로 앞당겨 조기 공급을 추진한다. 3기 신도시는 사전청약을 통해 인천계양, 남양주왕숙, 하남교산,부천대장, 고양창릉의 공공분양 물량을 공급할 예정이며, 조기 공급대상을 포함한 구체적인 시기와 물량은 정부 협의와 이사회 의결 등을 거쳐 공개할 예정이다.

LH 관계자는 "본청약 등 적기 공급을 위해 3기 신도시 사업일정을 철저히 관리하고, 조기 공급시행 등 주택공급 확대를 통해 부동산 시장이 안정화되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

