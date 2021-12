송두환 국가인권위원장, 백령도 공군부대 격려 방문

[아시아경제 이관주 기자] 송두환 국가인권위원회 위원장은 28일 인천 옹진군 백령도에 위치한 공군 관제대대를 찾아 장병들을 격려하고 위문품을 전달했다.

송 위원장은 "육지에서 멀리 떨어진 곳에서 국민과 나라의 안녕을 위해 국토방위에 애쓰는 국군장병에 감사드린다"며 "인권 친화적 병영문화가 강한 군대를 만든다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr